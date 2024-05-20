Не тільки ТЦК. Перелік тих, хто може видати повістку розширився – рішення уряду
Згідно з новими правилами, повістки зможуть видати не тільки службовці територіальних центрів комплектування, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.
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Тепер окрім службовців ТЦК повістки зможуть видати й представники структурних підрозділів військових адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад. Усі вони, як і ТЦК, — лише у межах території, де поширюються їх повноваження.
Також до цього переліку додаються й представники підприємств, установ, організацій: вони можуть вручати повістки на їхній території та в місцях, де співробітник виконує свою роботу.
Також повістку можуть виписати представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ — це стосується винятково резервістів і військовозобов'язаних, які перебувають у цих органах на військовому обліку. У такому випадку повістку можуть виписати на всій території України.
Постанова набирає чинності синхронно з новим законом про мобілізацію – 18 травня.
Повістки тепер можуть видавати цілодобово, також розширився перелік місць, де це можна робити.
- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Для оновлення даних працює застосунок Міноборони "Резерв+". Разом з тим зараз функція авторизації у застосунку може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак, заявляють у військовому відомстві.
- Президент Зеленський підписав закон, що збільшує штрафи за порушення військового обліку.
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