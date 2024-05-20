Не тільки ТЦК. Перелік тих, хто може видати повістку розширився – рішення уряду

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Згідно з новими правилами, повістки зможуть видати не тільки службовці територіальних центрів комплектування, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Відповідне рішення ухвалено у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.

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Тепер окрім службовців ТЦК повістки зможуть видати й представники структурних підрозділів військових адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад. Усі вони, як і ТЦК, — лише у межах території, де поширюються їх повноваження.

Також до цього переліку додаються й представники підприємств, установ, організацій: вони можуть вручати повістки на їхній території та в місцях, де співробітник виконує свою роботу.

Також повістку можуть виписати представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ — це стосується винятково резервістів і військовозобов'язаних, які перебувають у цих органах на військовому обліку. У такому випадку повістку можуть виписати на всій території України.

Постанова набирає чинності синхронно з новим законом про мобілізацію – 18 травня.

Повістки тепер можуть видавати цілодобово, також розширився перелік місць, де це можна робити.