Резерв+ не працює у деяких громадян, водночас 150 000 оновили дані: пояснення від Міноборони

Станом на зараз, як зазначають у відомстві, 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+ і ще сотні тисяч запитів – у черзі

Військовий квиток. Ілюстративне зображення (Фото: Depositphotos)

Функція авторизації у застосунку Резерв+ може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак. Так у Міністерстві оборони пояснили, з чим пов'язані незручності з неможливістю авторизуватися у застосунку.

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"Застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження", – заявило оборонне відомство.

Станом на зараз, як зазначають у відомстві, 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+ і ще сотні тисяч запитів – у черзі.

З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.

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