Харківщина. Кількість боєзіткнень знизилася вдвічі, захисники провели штурмові дії – мапа

Загарбники здійснили пʼять спроб прорвати оборону українських військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень знизилася вдвічі – зараз тривають бої у трьох локаціях. Натомість українські захисники провели низку штурмових дій, продовжуються заходи з посилення стійкості оборони. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:30.

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Військові зазначили: на Харківському напрямку кількість боєзіткнень знизилася майже удвічі, порівнюючи з минулою добою.

За сьогодні росіяни здійснили пʼять спроб прорвати оборону українських військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська – бої ще тривають у трьох локаціях, повідомив Генштаб.

"Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони", – пояснює відомство.

За даними військових, сьогодні на Харківському напрямку окупанти вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими, а також 15 одиниць озброєння та військової техніки.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

19 травня російські загарбники завдали ударів по місту Вовчанськ та його громаді Харківської області – загинула людина, троє поранених, є руйнування.

20 травня речник Нацгвардії повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, кількість штурмів з боку російських окупаційних військ зменшилася.

У Харківській ОВА заявили, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

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