Речник Нацгвардії про Харківщину: Росіяни стали менше штурмувати, ситуація стабілізувалася

Фото: Нацгвардія

Сили оборони стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, кількість штурмів з боку російських окупаційних військ зменшилася. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На Харківському напрямку Сили оборони проводять необхідні дії, які дали змогу стабілізувати ситуацію, зменшити кількість сил і засобів противника, відповідно кількість спроб штурмів", – заявив він.

За словами Музичука, Росія продовжує активно використовувати групи піхоти, яким було доручено закріпитися в посадках, поблизу населених пунктів або зайти в них, а також створити вигідні умови для подальших наступальних дій.

Для логістики окупанти використовують легку автомобільну техніку (наприклад, гольф-кари. – Ред.).

Загалом протягом минулої доби росіяни намагалися прорвати оборону українських військ біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого.

Фронт на Харківщині (Карта: DeepState)

Увечері 19 травня росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Відомо про шістьох загиблих і 28 постраждалих.

Президент Зеленський заявив, що за тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників.

Читайте також: Харківщина. За тиждень РФ втратила 1572 військових і 263 одиниці озброєння й техніки – Генштаб