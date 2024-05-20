Спикер Нацгвардии о Харьковской области: Меньше штурмов, ситуация стабилизировалась

Фото: Нацгвардия

Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, количество штурмов со стороны российских оккупационных войск уменьшилось. Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"На Харьковском направлении Силы обороны проводят необходимые действия, которые позволили стабилизировать ситуацию, уменьшить количество сил и средств противника, соответственно, количество попыток штурмов", – заявил он.

По словам Музычука, Россия продолжает активно использовать группы пехоты, которым было поручено закрепиться в посадках, вблизи населенных пунктов или зайти в них, а также создать выгодные условия для дальнейших наступательных действий.

Для логистики оккупанты используют легкую автомобильную технику (например, гольф-кары. – Ред.).

В целом за прошедшие сутки россияне пытались прорвать оборону украинских войск возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого.

Фронт на Харьковщине (Карта: DeepState)

Вечером 19 мая россияне ударили ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. Известно о шести погибших и 28 пострадавших.

Президент Зеленский заявил, что через неделю Украина получила более крепкие позиции в Харьковской области, в Донецкой области на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков.

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