Спикер Нацгвардии о Харьковской области: Меньше штурмов, ситуация стабилизировалась
Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, количество штурмов со стороны российских оккупационных войск уменьшилось. Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
"На Харьковском направлении Силы обороны проводят необходимые действия, которые позволили стабилизировать ситуацию, уменьшить количество сил и средств противника, соответственно, количество попыток штурмов", – заявил он.
По словам Музычука, Россия продолжает активно использовать группы пехоты, которым было поручено закрепиться в посадках, вблизи населенных пунктов или зайти в них, а также создать выгодные условия для дальнейших наступательных действий.
Для логистики оккупанты используют легкую автомобильную технику (например, гольф-кары. – Ред.).
В целом за прошедшие сутки россияне пытались прорвать оборону украинских войск возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого.
- Вечером 19 мая россияне ударили ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. Известно о шести погибших и 28 пострадавших.
- Президент Зеленский заявил, что через неделю Украина получила более крепкие позиции в Харьковской области, в Донецкой области на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков.
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