Харьковщина. За неделю РФ потеряла 1572 военных и 263 единицы оружия и техники – Генштаб

С начала суток на направлении произошло 11 боевых столкновений, четыре из них до сих пор продолжаются

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За неделю на Харьковском направлении россияне потеряли 1572 военных из личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Военные приводят такие потери оккупантов на направлении по состоянию на 19:30 19 мая:

→ 1572 военных;

→ уничтожены восемь танков, девять повреждены;

→ уничтожены 13 боевых бронированных машин, 11 повреждены;

→ уничтожены 12 артиллерийских систем, 21 повреждена;

→ уничтожена одна система ПВО;

→ уничтожено 75 БпЛА;

→ уничтожены 66 автомобилей, 32 повреждены;

→ уничтожены 12 единиц специальной техники, три повреждены.

На Харьковском направлении захватчики атакуют Силы обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами, отмечает Генштаб.

С начала суток на направлении произошло 11 боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются, заключает ведомство.

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Днем Генштаб сообщал, что россияне несколько активизировались на Харьковском направлении, пытаются потеснить Силы обороны, нанесли авиаудар возле Лукьянцев.

Россияне ударили ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. Известно о шести погибших и 28 пострадавших.

Президент Зеленский заявил, что за неделю Украина получила более крепкие позиции в Харьковской области, в Донецкой области на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков.

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