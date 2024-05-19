Харьковщина. За неделю РФ потеряла 1572 военных и 263 единицы оружия и техники – Генштаб
За неделю на Харьковском направлении россияне потеряли 1572 военных из личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Военные приводят такие потери оккупантов на направлении по состоянию на 19:30 19 мая:
→ 1572 военных;
→ уничтожены восемь танков, девять повреждены;
→ уничтожены 13 боевых бронированных машин, 11 повреждены;
→ уничтожены 12 артиллерийских систем, 21 повреждена;
→ уничтожена одна система ПВО;
→ уничтожено 75 БпЛА;
→ уничтожены 66 автомобилей, 32 повреждены;
→ уничтожены 12 единиц специальной техники, три повреждены.
На Харьковском направлении захватчики атакуют Силы обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами, отмечает Генштаб.
С начала суток на направлении произошло 11 боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются, заключает ведомство.
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- Днем Генштаб сообщал, что россияне несколько активизировались на Харьковском направлении, пытаются потеснить Силы обороны, нанесли авиаудар возле Лукьянцев.
- Россияне ударили ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. Известно о шести погибших и 28 пострадавших.
- Президент Зеленский заявил, что за неделю Украина получила более крепкие позиции в Харьковской области, в Донецкой области на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков.
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