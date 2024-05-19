Харківщина. За тиждень РФ втратила 1572 військових та 263 одиниці озброєння й техніки – Генштаб

З початку доби на напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, чотири з них досі тривають

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За тиждень на Харківському напрямку росіяни втратили 1572 військових з особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Військові наводять такі втрати окупантів на напрямку станом на 19:30 19 травня:

→ 1572 військових;

→ знищено вісім танків, дев’ять пошкоджено;

→ знищено 13 бойових броньованих машин, 11 пошкоджено;

→ знищено 12 артилерійських систем, 21 пошкоджено;

→ знищено одну систему ППО;

→ знищено 75 БпЛА;

→ знищено 66 автомобілів, 32 пошкоджено;

→ знищено 12 одиниць спеціальної техніки, три пошкоджено.

Наразі на Харківському напрямку загарбники атакують Сили оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами, зазначає Генштаб.

З початку доби на напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають, підсумовує відомство.

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Вдень Генштаб повідомляв, що росіяни дещо активізувалися на Харківському напрямку, намагаються потіснити Сили оборони, завдали авіаудару біля Лук'янців.

Росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Відомо про шістьох загиблих та 28 постраждалих.

Президент Зеленський заявив, що за тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників.

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