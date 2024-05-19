Харківщина. За тиждень РФ втратила 1572 військових та 263 одиниці озброєння й техніки – Генштаб
За тиждень на Харківському напрямку росіяни втратили 1572 військових з особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Військові наводять такі втрати окупантів на напрямку станом на 19:30 19 травня:
→ 1572 військових;
→ знищено вісім танків, дев’ять пошкоджено;
→ знищено 13 бойових броньованих машин, 11 пошкоджено;
→ знищено 12 артилерійських систем, 21 пошкоджено;
→ знищено одну систему ППО;
→ знищено 75 БпЛА;
→ знищено 66 автомобілів, 32 пошкоджено;
→ знищено 12 одиниць спеціальної техніки, три пошкоджено.
Наразі на Харківському напрямку загарбники атакують Сили оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами, зазначає Генштаб.
З початку доби на напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають, підсумовує відомство.
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- Вдень Генштаб повідомляв, що росіяни дещо активізувалися на Харківському напрямку, намагаються потіснити Сили оборони, завдали авіаудару біля Лук'янців.
- Росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Відомо про шістьох загиблих та 28 постраждалих.
- Президент Зеленський заявив, що за тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників.
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