Оккупанты едут на гражданских машинах в Луганскую область, часть маскируется – ВСУ

Машины уничтожаются, но есть определенный процент тех, которые могут маскироваться под гражданских, имитируя эвакуацию, пояснил спикер ОСГВ "Хортица"

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Россияне начали передвигаться на гражданских автомобилях во временно оккупированную Луганскую область – часть из них может маскироваться под гражданских, имитируя эвакуацию. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, зафиксировано передвижение захватчиков на одном из направлений – те едут на гражданских автомобилях из Тульской области РФ на территорию временно оккупированной Луганской области.

Количество таких захватчиков составляет около 600 человек, их цель – перемещение и укомплектование резервов, чтобы вести дальнейшие штурмовые действия как в Донецкой, так, возможно, и в Луганской области, отметил Волошин.

Россияне имитируют передвижение гражданских жителей, потому что Силы обороны поражают военный транспорт и не наносят ударов по гражданским, пояснил спикер.

Он добавил, что такие автомобили оккупантов уничтожаются, но есть определенный процент машин, которые могут маскироваться под гражданских, имитируя эвакуацию.

20 мая президент Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте более 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации.

21 мая представитель Нацгвардии сообщил, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики, украинские нацгвардейцы за неделю уничтожили восемь вражеских машин, перевозивших боекомплекты.

Волошин отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной и меняющейся. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.

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