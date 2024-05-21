Оккупанты едут на гражданских машинах в Луганскую область, часть маскируется – ВСУ
Россияне начали передвигаться на гражданских автомобилях во временно оккупированную Луганскую область – часть из них может маскироваться под гражданских, имитируя эвакуацию. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
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По его словам, зафиксировано передвижение захватчиков на одном из направлений – те едут на гражданских автомобилях из Тульской области РФ на территорию временно оккупированной Луганской области.
Количество таких захватчиков составляет около 600 человек, их цель – перемещение и укомплектование резервов, чтобы вести дальнейшие штурмовые действия как в Донецкой, так, возможно, и в Луганской области, отметил Волошин.
Россияне имитируют передвижение гражданских жителей, потому что Силы обороны поражают военный транспорт и не наносят ударов по гражданским, пояснил спикер.
Он добавил, что такие автомобили оккупантов уничтожаются, но есть определенный процент машин, которые могут маскироваться под гражданских, имитируя эвакуацию.
- 20 мая президент Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте более 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации.
- 21 мая представитель Нацгвардии сообщил, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики, украинские нацгвардейцы за неделю уничтожили восемь вражеских машин, перевозивших боекомплекты.
- Волошин отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной и меняющейся. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.
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