Росіяни намагаються берегти військові машини на Харківщині. Нацгвардійці нищать їх – відео

Руслан Музичук заявив LIGA.net, що за тиждень нацгвардійці знищили вісім цінних для окупантів автівок – ними вони перевозили боєкомплект

УАЗ-452 або Буханка (Фото: російські пропагандистські ресурси)

На Харківському напрямку російські окупаційні війська намагаються зберегти транспортні засоби для забезпечення логістики, українські нацгвардійці за тиждень знищили вісім ворожих машин, які перевозили боєкомплекти. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Зокрема, за його словами, бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" знищили чергову "буханку", якою ворог підвозив боєкомплект та забезпечував логістику.

За тиждень це вже восьма подібна машина, додав Музичук.

"Росіяни намагаються зберегти транспортні засоби для забезпечення логістики", – заявив він.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону уточнив, що використовують цивільний автотранспорт для перекидання своїх підрозділів на Донеччину та Луганщину. Таким чином вони хочуть уникнути знищення своїх військових авто Силами оборони.

Волошин додав, що ворог імітує пересування цивільних жителів, оскільки Сили оборони вражають військовий транспорт та не завдають ударів по цивільних.

Фронт на Харківському напрямку (Мапа: DeepState)

16 травня 2024 року росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро осіб, серед яких начальник Вовчанської МВА.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

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