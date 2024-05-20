У передмісті тимчасово окупованого Луганська 20 травня гриміли вибухи, окупанти заявили про нібито удар ракетами SCALP. У мережі публікують відео наслідків.

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Місцеві пабліки у соцмережах написали, що удару було завдано по території колишньої Луганської академії внутрішніх справ.

Ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник заявив, що удару було завдано по селищу Ювілейне – нібито це зробили українські сили ракетами SCALP французько-британського виробництва.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, посилаючись на місцевих, теж написав, що була атакована колишня Луганська академія внутрішніх справ, де нібито облаштоване військове містечко окупантів.

Представники Сил оборони не коментували інцидент.