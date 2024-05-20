В пригороде временно оккупированного Луганска 20 мая гремели взрывы, оккупанты заявили о якобы ударе ракетами SCALP. В сети публикуют видео последствий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Местные паблики в соцсетях написали, что удар был нанесен по территории бывшей Луганской академии внутренних дел.

Главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар был нанесен по поселку Юбилейное – якобы это сделали украинские силы ракетами SCALP французско-британского производства.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, ссылаясь на местных, тоже написал, что была атакована бывшая Луганская академия внутренних дел, где якобы обустроен военный городок оккупантов.

Представители Сил обороны не комментировали инцидент.