Источник в ГУР: Ударом по Луганску, скорее всего, ликвидирован замначштаба целого округа
В России официальный ресурс из башкирской Уфы сообщил о похоронах захватчика – подполковника Евгения Рытченко, заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщил, что "с высокой долей вероятности" захватчика ликвидировали во время украинского удара 13 апреля по временно оккупированному Луганску.
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Захватчики кратко сообщают, что Рытченко "13 апреля этого года погиб во время выполнения боевых задач". Где именно – не уточняется.
В то же время, именно 13 апреля был украинский удар по временно оккупированному Луганску. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что "с высокой долей вероятности" этого захватчика могли ликвидировать именно там.
В день удара Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ сообщило о поражении пункта управления российской группировкой войск "Центр". На следующий день Воздушные силы отметили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Собеседник LIGA.net в ГУР подтвердил, что удар был по командному пункту "Центра".
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Уже 26 апреля в сообществе Ленинского района Уфы в запрещенной соцсети "Вконтакте" появилось сообщение о похоронах Рытченко.
Подполковник был 37-летним уроженцем Ташкента, окончил Ставропольский военный институт связи ракетных войск по специальности "Сети связи и системы коммутации".
Как сообщают захватчики, последняя должность Рытченко – заместитель начальника штаба Центрального военного округа.
Этот округ объединяет военные формирования, учреждения и заведения РФ в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.
Штаб округа находится в Екатеринбурге – это город на Урале, расстояние от него до Украины составляет более 1500 км по прямой.
Судя по сообщению оккупантов, на прощание с подполковником пришла и местная "элита": председатель комитета местного "парламента" по общественной безопасности, порядку и судебным вопросам, военный комиссар двух районов Уфы и заместитель председателя районной администрации.
Посмертно захватчику выписали российский "орден мужества", а вдове дали флаг страны-агрессора "на вечное хранение". При жизни захватчику также выдали медали "Жукова" и "Суворова". Воевал против Украины подполковник с мая 2022 года, детали насчет этого не приводятся.
Судя по месту похорон, семья оккупанта жила в Уфе. Чтобы попасть на войну против Украины из этого города, Рытченко преодолел более 1200 км.
- 15 апреля появились спутниковые снимки места поражения захватчиков в Луганске.
- 7 мая в Луганске произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что уничтожены не менее трех емкостей для хранения горючего. Оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.
- 20 мая в пригороде Луганска гремели взрывы, оккупанты заявили о якобы ударе ракетами SCALP. На следующий день появился спутниковый снимок места удара – здание бывшей академии МВД.
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