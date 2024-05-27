Источник в ГУР: Ударом по Луганску, скорее всего, ликвидирован замначштаба целого округа

О похоронах российского подполковника Евгения Рытченко сообщили 26 апреля – через 13 дней после удара по временно оккупированному украинскому городу

Похороны захватчика Евгения Рытченко (Фото: ресурс оккупантов)

В России официальный ресурс из башкирской Уфы сообщил о похоронах захватчика – подполковника Евгения Рытченко, заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщил, что "с высокой долей вероятности" захватчика ликвидировали во время украинского удара 13 апреля по временно оккупированному Луганску.

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Захватчики кратко сообщают, что Рытченко "13 апреля этого года погиб во время выполнения боевых задач". Где именно – не уточняется.

В то же время, именно 13 апреля был украинский удар по временно оккупированному Луганску. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что "с высокой долей вероятности" этого захватчика могли ликвидировать именно там.

В день удара Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ сообщило о поражении пункта управления российской группировкой войск "Центр". На следующий день Воздушные силы отметили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Собеседник LIGA.net в ГУР подтвердил, что удар был по командному пункту "Центра".

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Уже 26 апреля в сообществе Ленинского района Уфы в запрещенной соцсети "Вконтакте" появилось сообщение о похоронах Рытченко.

Подполковник был 37-летним уроженцем Ташкента, окончил Ставропольский военный институт связи ракетных войск по специальности "Сети связи и системы коммутации".

Евгений Рытченко (Фото: ресурс оккупантов)

Как сообщают захватчики, последняя должность Рытченко – заместитель начальника штаба Центрального военного округа.

Этот округ объединяет военные формирования, учреждения и заведения РФ в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Штаб округа находится в Екатеринбурге – это город на Урале, расстояние от него до Украины составляет более 1500 км по прямой.

Судя по сообщению оккупантов, на прощание с подполковником пришла и местная "элита": председатель комитета местного "парламента" по общественной безопасности, порядку и судебным вопросам, военный комиссар двух районов Уфы и заместитель председателя районной администрации.

Посмертно захватчику выписали российский "орден мужества", а вдове дали флаг страны-агрессора "на вечное хранение". При жизни захватчику также выдали медали "Жукова" и "Суворова". Воевал против Украины подполковник с мая 2022 года, детали насчет этого не приводятся.

Судя по месту похорон, семья оккупанта жила в Уфе. Чтобы попасть на войну против Украины из этого города, Рытченко преодолел более 1200 км.

15 апреля появились спутниковые снимки места поражения захватчиков в Луганске.

7 мая в Луганске произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что уничтожены не менее трех емкостей для хранения горючего. Оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.

20 мая в пригороде Луганска гремели взрывы, оккупанты заявили о якобы ударе ракетами SCALP. На следующий день появился спутниковый снимок места удара – здание бывшей академии МВД.

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