Харківщина. Продовжуються два зіткнення, втрат позицій за добу не допущено – Генштаб
За добу на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, втрат українських позицій не допущено. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:30.
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Захисники відбили 10 атак росіян у районах сіл Липці й Тернова, наразі тривають бої в районах Вовчанська та Стариці – ситуація контрольована, втрат позицій не допущено, повідомили військові.
За даними відомства, втрати окупантів за добу на напрямку склали: 118 осіб загиблими та пораненими, знищено два танки, сім безпілотників, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, а також пошкоджено чотири артилерійські системи та три автівки.
Також Сили оборони продовжують нищити укриття загарбників – за сьогодні вісім з них перестало існувати, підсумовує Генштаб.
- Вдень Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку за добу Сили оборони відбили шість атак росіян, триває два зіткнення під Вовчанськом та Липцями. Загарбники скинули майже два десятки керованих авіабомб.
- Сьогодні ж Генштаб заявив про відбиття загрози прориву Росії на Харківському напрямку.
- Російські загарбники не припиняють обстріли Харківщини – за добу одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
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