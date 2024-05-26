Харківщина. Продовжуються два зіткнення, втрат позицій за добу не допущено – Генштаб

Росіяни втратили 118 осіб загиблими та пораненими, а також два танки

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За добу на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, втрат українських позицій не допущено. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:30.

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Захисники відбили 10 атак росіян у районах сіл Липці й Тернова, наразі тривають бої в районах Вовчанська та Стариці – ситуація контрольована, втрат позицій не допущено, повідомили військові.

За даними відомства, втрати окупантів за добу на напрямку склали: 118 осіб загиблими та пораненими, знищено два танки, сім безпілотників, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, а також пошкоджено чотири артилерійські системи та три автівки.

Також Сили оборони продовжують нищити укриття загарбників – за сьогодні вісім з них перестало існувати, підсумовує Генштаб.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Вдень Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку за добу Сили оборони відбили шість атак росіян, триває два зіткнення під Вовчанськом та Липцями. Загарбники скинули майже два десятки керованих авіабомб.

Сьогодні ж Генштаб заявив про відбиття загрози прориву Росії на Харківському напрямку.

Російські загарбники не припиняють обстріли Харківщини – за добу одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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