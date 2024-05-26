Харьковщина. Продолжаются два столкновения, потери позиций за сутки не допущены – Генштаб

Россияне потеряли 118 лиц погибшими и ранеными, а также два танка

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений, потерь украинских позиций не допущено. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:30.

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Защитники отбили 10 атак россиян в районах сел Липцы и Тернова, сейчас продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы – ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено, сообщили военные.

По данным ведомства, потери оккупантов за сутки на направлении составили: 118 лиц погибшими и ранеными, уничтожены два танка, семь беспилотников, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники, а также повреждены четыре артиллерийские системы и три автомобиля.

Также Силы обороны продолжают уничтожать укрытия захватчиков – сегодня восемь из них перестало существовать, заключает Генштаб.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Днем Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении за сутки Силы обороны отразили шесть атак россиян, длится два столкновения под Волчанском и Липцами. Захватчики сбросили почти два десятка управляемых авиабомб.

Сегодня же Генштаб заявил об отражении угрозы прорыва России на Харьковском направлении.

Российские захватчики не прекращают обстрелы Харьковщины – за сутки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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