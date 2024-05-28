Россияне бьют огнеметными системами "Солнцепек" по Волчанску, полностью увязли – ВСУ

Оккупантам приходится опрокидывать резервы для поддержки активных штурмовых действий, однако успеха у них нет

ТОС "Солнцепек" (Фото: ресурс оккупантов)

Для ударов по городу Волчанск Харьковской области российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек". Оккупанты "полностью завязли" в уличных боях, сообщил в комментарии LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Армия захватчиков пытается продолжать штурмовать Волчанск и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями, чтобы перевести это в уличные бои, объяснил военный.

В то же время, большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, акцентировал он.

Россияне совмещают наземные штурмы с авиационными ударами для достижения успеха, а также используют ТОС-2 "Солнцепек" – бьют по городу термобарическими боеприпасами, отметил Волошин.

Он сообщил, что оккупанты нанесли в направлении украинских позиций 18 авиационных ударов, применили удар дронами-камикадзе и совершили 306 обстрелов – украинские артиллеристы выполнили 547 огневых задач.

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По характеристике спикера, во время наступательных боев захватчики "полностью завязли" в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие потери" в личном составе штурмовых подразделений – им с разных направлений приходится перебрасывать резервы для поддержки активных штурмовых действий, однако успеха они не имеют.

Среди прочего, в поддержку своих действий оккупанты пытаются осуществлять перемещение мотострелковых подразделений, принадлежащих к 44-му армейскому корпусу, отметил военный. Это соединение формировалось в Ленинградском военном округе в Карелии на северо-западе РФ.

Он сообщил, что потери захватчиков за сутки составили около 250 человек, из них 54 безвозвратными, несколько россиян взяты в плен, уничтожены танк, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники россиян.

К тому же, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и одна единица спецтехники оккупантов, подытожил Волошин.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда русской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда русской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Во время войны такие системы неоднократно уничтожались Силами обороны.

Вечером 26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений, потери украинских позиций не допущены. Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области – 26 мая один человек погиб, еще четверо получили ранения из-за ударов оккупантов.

27 мая Госбюро расследований начало досудебное расследование по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области.

Волошин сообщил, что на Харьковском направлении украинские подразделения работают над улучшением рубежей обороны – и на отдельных участках имеют успех.

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