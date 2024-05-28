Россияне бьют огнеметными системами "Солнцепек" по Волчанску, полностью увязли – ВСУ
Для ударов по городу Волчанск Харьковской области российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек". Оккупанты "полностью завязли" в уличных боях, сообщил в комментарии LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Армия захватчиков пытается продолжать штурмовать Волчанск и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями, чтобы перевести это в уличные бои, объяснил военный.
В то же время, большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, акцентировал он.
Россияне совмещают наземные штурмы с авиационными ударами для достижения успеха, а также используют ТОС-2 "Солнцепек" – бьют по городу термобарическими боеприпасами, отметил Волошин.
Он сообщил, что оккупанты нанесли в направлении украинских позиций 18 авиационных ударов, применили удар дронами-камикадзе и совершили 306 обстрелов – украинские артиллеристы выполнили 547 огневых задач.
Читайте также: Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта – ВСУ
По характеристике спикера, во время наступательных боев захватчики "полностью завязли" в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие потери" в личном составе штурмовых подразделений – им с разных направлений приходится перебрасывать резервы для поддержки активных штурмовых действий, однако успеха они не имеют.
Среди прочего, в поддержку своих действий оккупанты пытаются осуществлять перемещение мотострелковых подразделений, принадлежащих к 44-му армейскому корпусу, отметил военный. Это соединение формировалось в Ленинградском военном округе в Карелии на северо-западе РФ.
Он сообщил, что потери захватчиков за сутки составили около 250 человек, из них 54 безвозвратными, несколько россиян взяты в плен, уничтожены танк, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники россиян.
К тому же, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и одна единица спецтехники оккупантов, подытожил Волошин.
- Вечером 26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений, потери украинских позиций не допущены. Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области – 26 мая один человек погиб, еще четверо получили ранения из-за ударов оккупантов.
- 27 мая Госбюро расследований начало досудебное расследование по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области.
- Волошин сообщил, что на Харьковском направлении украинские подразделения работают над улучшением рубежей обороны – и на отдельных участках имеют успех.
Читайте также: Россияне каждый день пытаются штурмовать окрестности Красногоровки, но город под нашим контролем – ВСУ