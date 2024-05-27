ДБР розслідує прорив кордону росіянами у Харківській області

Фото: Міноборони

В Україні розпочато досудове розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області. Про це повідомило Держбюро розслідувань.

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Правоохоронці зазначили, що 10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж кордону, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

У ДБР заявили, що у зв’язку із резонансністю провадження до розслідування залучені "кращі слідчі" та керівництво Головного слідчого управління Бюро, забезпечується щільна взаємодія з підрозділами СБУ і повна комунікація та підтримка з боку Генштабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця".

ДБР перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва всіх ланок у регіонах у ході наступальних дій росіян, до та після них, досліджується можливість факту безпідставного залишення бойових позицій українськими підрозділами.

Не вдаючись у деталі, у ДБР заявили, що наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій, призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом.

Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою (від п'яти до 10 років позбавлення волі) та недбале ставлення до військової служби (від п’яти до восьми років тюрми).

У ДБР додали, що всі процесуальні дії виконуються з урахуванням реальної обстановки в місцях дислокації підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

22 травня Верховна Рада проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обсязі, хто та як використав бюджетні кошти.

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