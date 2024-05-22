Рада створила тимчасову спеціальну комісію щодо фортифікацій і дронів

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Верховна Рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проєкт постанови №1128 проголосували 277 нардепів. Головою комісії призначили депутата від "слуг" Миколу Задорожнього. До складу ТСК увійшли вісім інших представників Слуги народу, а також по одному представнику від всіх фракцій і груп парламенту.

Завданням новоствореної комісії буде:

→ вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська;

→ вивчення облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.

Нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин пояснив LIGA.net, що тимчасова спеціальна та тимчасова слідча комісії відрізняються одна від одної форматом. За його словами, спеціальна комісія є "слабшою".

"Це цікава історія, тому що це слабший формат", — заявив нардеп. Він додав, що на засідання спеціальної комісії органи не зобов'язані приходити, але можуть. На слідчу ж зобов'язані приходити.

13 травня 2024 року очільник Харківської обладміністрації доручив зібрати всіх учасників будівництва фортифікацій – кожен підрядник має прозвітувати про виконані роботи, а за результатами буде пресбрифінг.

Також Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають.

За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони.

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