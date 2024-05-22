У Раді пропонують створити ТСК щодо фортифікацій і дронів – деталі від нардепів

Фортифікації (Фото: Міноборони)

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №11282 про створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. LIGA.net дізналася деталі у співрозмовників зі Слуги народу та Голосу.

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У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що "швидке забезпечення бригад фортифікаційними спорудами й інженерними загородженнями є надзвичайно важливим і актуальним", оскільки "життя солдата є найвищою цінністю для української держави".

Метою створення ТСК називають:

→ облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх будівництво;

→ вивчення потреб у дронах і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська.

У постанові пропонують склад ТСК, він складатиметься з 15 нардепів. Головою комісії пропонують обрати депутата Миколу Задорожнього, а його заступником — Михайла Цимбалюка.

Народний обранець від Голосу Ярослав Юрчишин заявив LIGA.net, що створення ТСК напряму пов'язано із ситуацією на Харківщині.

"Пропозиція була раніше, але проблеми виявленні там, зокрема розслідування Межі дали додатковий поштовх", – сказав він.

Його колега зі "слуг" Віталій Безгін вважає, що основна мета - зняття політичної напруги та спекуляцій на темі дронів і фортифікацій.

"Розуміючи, як відбуваються процеси з фортифікації, плюс, бувши минулого тижня і на передку на Запорізькому напрямку, і на фортифікаціях Запорізької та Херсонської областей, я не бачу проблеми з третьою лінією, що будують ОВА. На Запоріжжі все взагалі досконало", – висловився він.

Що стосується Харківщини, то там, уточнює нардеп, питання першої лінії, а це "вкрай складний процес під постійними обстрілами ворога, за який відповідають військові".

"Нашим захисникам, для розуміння, треба спочатку кілька кілометрів під постійними обстрілами доставляти матеріали, а потім будувати. Це пекельна робота. Тому тут треба утриматись від політичних ігор на темі", – заявив Безгін.

13 травня 2024 року очільник Харківської обладміністрації доручив зібрати всіх учасників будівництва фортифікацій – кожен підрядник має прозвітувати про виконані роботи, а за результатами буде пресбрифінг.

Також Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться.

За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони.

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