В Раде предлагают создать ВСК по фортификациям и дронам – детали от нардепов

Фортификации (Фото: Минобороны)

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11282 о создании временной следственной комиссии по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. LIGA.net узнала детали у собеседников из Слуги народа и Голоса.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что "скорое обеспечение бригад фортификационными сооружениями и инженерными заграждениями чрезвычайно важно и актуально", поскольку "жизнь солдата является самой высокой ценностью для украинского государства".

Целью создания ВСК называют:

→ устройство фортификаций на линии соприкосновения и целевое использование средств, выделенных на их строительство;

→ изучение потребностей в дронах и формирование госзаказа на их производство и закупку, а также анализ поставок беспилотников в армию.

В постановлении предлагают состав ВСК, он будет состоять из 15 нардепов. Главой комиссии предлагают избрать депутата Николая Задорожного, а его заместителем – Михаила Цымбалюка.

Народный избранник от Голоса Ярослав Юрчишин заявил LIGA.net, что создание ВСК напрямую связано с ситуацией в Харьковской области.

"Предложение было раньше, но проблемы обнаружении там, в частности, расследование Межи дали дополнительный толчок", – сказал он.

Его коллега из "слуг" Виталий Безгин считает, что основная цель – снятие политического напряжения и спекуляций на теме дронов и фортификаций.

"Понимая, как происходят процессы по фортификации, плюс, будучи на прошлой неделе и на передке на Запорожском направлении, и на фортификациях Запорожской и Херсонской областей, я не вижу проблемы с третьей линией, которую строят ОВА. На Запорожье все вообще в совершенстве", – высказался он.

Что касается Харьковской области, то там, уточняет нардеп, вопрос первой линии, а это "крайне сложный процесс под постоянными обстрелами врага, за который отвечают военные".

"Нашим защитникам, для понимания, нужно сначала несколько километров под постоянными обстрелами доставлять материалы, а затем строить. Это адская работа. Поэтому здесь нужно воздержаться от политических игр на теме", – заявил Безгин.

13 мая 2024 года глава Харьковской обладминистрации поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен отчитаться о выполненных работах, а по результатам будет пресс-брифинг.

Также Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.

По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.

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