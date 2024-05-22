Рада создала временную следовательную комиссию по фортификациям и дронам

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Верховная Рада на заседании 22 мая проголосовала за создание временной следокомиссии по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"За" проголосовали 277 нардепов. Главой комиссии назначили депутата от "слуг" Николая Задорожного. В состав ВСК также вошли восемь других представителей Слуги народа и по одному представителю от всех фракций и групп парламента.

Задачей новой комиссии будет:

→ изучение потребностей в дронах и формирование госзаказа на их производство и закупку, а также анализ поставок беспилотников в армию;

→ изучение устройства фортификаций на линии соприкосновения и целевое использование средств, выделенных на их строительство.

13 мая 2024 года глава Харьковской обладминистрации поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен отчитаться о выполненных работах, а по результатам будет пресс-брифинг.

Также Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.

По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.

Читайте также: В Раде предлагают создать ВСК относительно фортификаций и дронов – детали от нардепов