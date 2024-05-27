ГБР расследует прорыв границы россиянами в Харьковской области
В Украине начато досудебное расследование по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области. Об этом сообщило Госбюро расследований.
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Правоохранители отметили, что 10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль границы, нанеся потери ВСУ и мирному населению.
В ГБР заявили, что в связи с резонансностью производства к расследованию привлечены "лучшие следователи" и руководство Главного следственного управления Бюро, обеспечивается плотное взаимодействие с подразделениями СБУ и полная коммуникация и поддержка со стороны Генштаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица".
ГБР проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и прочее. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионах в ходе наступательных действий россиян, до и после них, изучается возможность факта безосновательного оставления боевых позиций украинскими подразделениями.
Не вдаваясь в детали, в ГБР заявили, что сейчас уже установлено поминутное развитие событий, назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.
Предварительная квалификация – самовольный уход с поля боя (от пяти до 10 лет лишения свободы) и небрежное отношение к военной службе (от пяти до восьми лет тюрьмы).
В ГБР добавили, что все процессуальные действия выполняются с учетом реальной обстановки в местах дислокации подразделений и без ущерба для выполнения боевых заданий.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 22 мая Верховная Рада проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.
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