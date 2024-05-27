ГБР расследует прорыв границы россиянами в Харьковской области

ГБР проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между подразделениями и прочее

Фото: Минобороны

В Украине начато досудебное расследование по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области. Об этом сообщило Госбюро расследований.

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Правоохранители отметили, что 10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль границы, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

В ГБР заявили, что в связи с резонансностью производства к расследованию привлечены "лучшие следователи" и руководство Главного следственного управления Бюро, обеспечивается плотное взаимодействие с подразделениями СБУ и полная коммуникация и поддержка со стороны Генштаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица".

ГБР проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и прочее. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионах в ходе наступательных действий россиян, до и после них, изучается возможность факта безосновательного оставления боевых позиций украинскими подразделениями.

Не вдаваясь в детали, в ГБР заявили, что сейчас уже установлено поминутное развитие событий, назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

Предварительная квалификация – самовольный уход с поля боя (от пяти до 10 лет лишения свободы) и небрежное отношение к военной службе (от пяти до восьми лет тюрьмы).

В ГБР добавили, что все процессуальные действия выполняются с учетом реальной обстановки в местах дислокации подразделений и без ущерба для выполнения боевых заданий.

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

22 мая Верховная Рада проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.

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