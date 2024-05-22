У ТСК об'єднали два найболючіші питання: фортифікації та дрони – нардепка Бобровська

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У тимчасову спеціальну комісію об'єднали два найболючіші питання – фортифікації та дрони. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обʼємі, хто та як використав бюджетні кошти. Про це у коментарі для LIGA.net розповіла народна депутатка Соломія Бобровська від Голосу.

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Бобровська заявила, що ситуація у Харківській області стала тригером для того, щоб питання щодо фортифікацій "поставили руба". Вона зазначила, що мало хто знав, що ліній є три, а також мало хто знає – хто був і є відповідальним, а також, за які кошти їх будували.

"Люди побачили, що деякі так звані лінії оборони, про які говорилося місяцями, не виконали своїх функцій і не стали опорою для оборони наших підрозділів, які відповідали за смугу оборони", – зауважила нардепка.

Вона зазначила, що влада не пояснила, що ті ж "зуби дракона" й рови та мільярди, які виділені – це третя лінія на відстані понад 30 км, адже першу лінію оборони будували військові, які на своїх ділянках несуть службу, а другу будували працівники Державної спеціальної служби транспорту чи інженерні війська.

"Фортифікації і лінії оборони – мали бути питанням Ставки не лише травня, коли почався черговий наступ на Харківщину, а з моменту витіснення військ окупанта ще в 2022 році", – акцентувала Бобровська.

Вона зазначила, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов обіцяв надати публічний звіт щодо фортифікаційних споруджень в області, однак його досі немає.

Нардепка також зауважила, що дрони "правильно робити умовно "на кухнях" та із залученням допомоги волонтерів, але має бути розуміння, скільки мільярдів бюджетних коштів перетворюється на безпілотники на фронті.

"Бойові бригади і фронт не можуть постійно залежати від благодійної допомоги і підтримки волонтерів", – підсумувала вона.

22 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №11282 про створення тимчасової спеціальної комісії. Цього ж дня ВР проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.

12 травня в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку. У березні Державна прикордонна служба пояснювала LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони стверджує, що інформація про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська інформаційно-психологічна операція.

13 травня 2024 року очільник Харківської обладміністрації доручив зібрати всіх учасників будівництва фортифікацій – кожен підрядник має прозвітувати про виконані роботи, а за результатами буде пресбрифінг.

Також Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають.

За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний із тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони.

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