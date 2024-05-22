В ВСК объединили два самых болезненных вопроса: фортификации и дроны – нардеп Бобровская

22 мая ВР проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Во временную специальную комиссию объединили два наиболее болезненных вопроса – фортификации и дроны. Цель ВСК – выяснить, были ли работы по строительству фортификаций выполнены, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказала народный депутат Соломия Бобровская от Голоса.

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Бобровская заявила, что ситуация в Харьковской области стала триггером для того, чтобы вопрос о фортификациях "поставили ребром". Она отметила, что мало кто знал, что линий есть три, а также мало кто знает – кто был и является ответственным, а также, за какие средства их строили.

"Люди увидели, что некоторые так называемые линии обороны, о которых говорилось месяцами, не выполнили своих функций и не стали опорой для обороны наших подразделений, которые отвечали за полосу обороны", – отметила нардеп.

Она отметила, что власть не объяснила, что те же "зубы дракона", рвы и миллиарды, которые выделены – это третья линия на расстоянии более 30 км, ведь первую линию обороны строили военные, которые на своих участках несут службу, а вторую строили работники Государственной специальной службы транспорта или инженерные войска.

"Фортификации и линии обороны – должны были быть вопросом Ставки не только мая, когда началось очередное наступление на Харьковскую область, а с момента вытеснения войск оккупанта еще в 2022 году", – акцентировала Бобровская.

Она отметила, что председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов обещал предоставить публичный отчет по фортификационным сооружениям в области, однако его до сих пор нет.

Нардеп также отметила, что дроны "правильно делать условно "на кухнях" и с привлечением помощи волонтеров, но должно быть понимание, сколько миллиардов бюджетных средств превращается в беспилотники на фронте.

"Боевые бригады и фронт не могут постоянно зависеть от благотворительной помощи и поддержки волонтеров", – подытожила она.

22 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11282 о создании временной специальной комиссии. В этот же день ВР проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.

12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте Государственная пограничная служба объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят максимально близко, где это можно сделать.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что информация об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.

13 мая 2024 года глава Харьковской обладминистрации поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен отчитаться о выполненных работах, а по результатам будет пресс-брифинг.

Также Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.

По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.

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