Захисники працюють над покращенням рубежів на Харківщині й у конкретних місцях мають успіх – ЗСУ
На Харківському напрямку українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони – і на окремих ділянках мають успіх. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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За його даними, на напрямку загарбники спрямовують зусилля у бік населеного пункту Липці, також відбуваються бої в районі Вовчанська.
Загалом окупанти за підтримки авіації здійснили п'ять атак, під авіаударами росіян були Слобожанське і Вовчанськ, повідомив Волошин.
Він акцентує, що ситуація перебуває під контролем Сил оборони.
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"Українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх", – повідомив він.
Речник зазначив, що впродовж минулої доби відбулося 19 боєзіткнень, окупанти завдали 23 авіаудари по українських позиціях, застосували 35 дронів-камікадзе та здійснили 282 обстріли.
Водночас українські артилеристи виконали понад 630 вогневих завдань, а безповоротні та санітарні втрати росіян склали близько 190 осіб, підсумував військовий.
- Ввечері 26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, втрат українських позицій не допущено.
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