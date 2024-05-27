Захисники працюють над покращенням рубежів на Харківщині й у конкретних місцях мають успіх – ЗСУ

Українські артилеристи виконали понад 630 вогневих завдань, а безповоротні та санітарні втрати росіян склали близько 190 осіб

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони – і на окремих ділянках мають успіх. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його даними, на напрямку загарбники спрямовують зусилля у бік населеного пункту Липці, також відбуваються бої в районі Вовчанська.

Загалом окупанти за підтримки авіації здійснили п'ять атак, під авіаударами росіян були Слобожанське і Вовчанськ, повідомив Волошин.

Він акцентує, що ситуація перебуває під контролем Сил оборони.

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"Українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх", – повідомив він.

Речник зазначив, що впродовж минулої доби відбулося 19 боєзіткнень, окупанти завдали 23 авіаудари по українських позиціях, застосували 35 дронів-камікадзе та здійснили 282 обстріли.

Водночас українські артилеристи виконали понад 630 вогневих завдань, а безповоротні та санітарні втрати росіян склали близько 190 осіб, підсумував військовий.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Ввечері 26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, втрат українських позицій не допущено.

Росіяни не припиняють обстріли Харківщини – 26 травня одна людина загинула, ще четверо отримали поранення через удари окупантів.

27 травня Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області.

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