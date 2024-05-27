ВСУ работают над улучшением рубежей на Харьковщине и в конкретных местах преуспевают

Украинские артиллеристы выполнили более 630 огневых задач, а безвозвратные и санитарные потери россиян составили около 190 человек

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские подразделения работают над улучшением рубежей обороны – и на отдельных участках имеют успех. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его данным, на направлении захватчики направляют усилия в сторону населенного пункта Липцы, также проходят бои в районе Волчанска.

В целом оккупанты при поддержке авиации совершили пять атак, под авиаударами россиян были Слобожанское и Волчанск, сообщил Волошин.

Он акцентирует, что ситуация находится под контролем Сил обороны.

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"Украинские подразделения работают над улучшением рубежей обороны, на отдельных участках преуспевают", – сообщил он.

Спикер отметил, что за прошедшие сутки произошло 19 боестолкновений, оккупанты нанесли 23 авиаудара по украинским позициям, применили 35 дронов-камикадзе и осуществили 282 обстрела.

В то же время украинские артиллеристы выполнили более 630 огневых задач, а безвозвратные и санитарные потери россиян составили около 190 человек, подытожил военный.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Вечером 26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений, потери украинских позиций не допущены.

Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области – 26 мая один человек погиб, еще четверо получили ранения из-за ударов оккупантов.

27 мая Госбюро расследований начало досудебное расследование по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области.

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