Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту – ЗСУ

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок у Донецькій області залишається "найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення" – там найвища інтенсивність російських атак на сьогодні. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, впродовж тижня захисники відбили на напрямку 218 атак росіян.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Тут найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога – російські окупанти намагалися покращити тактичне положення", – пояснив Волошин.

З початку доби кількість атак загарбників зросла до восьми - бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового, зазначив речник.

Окупанти за підтримки авіації спрямовують основні зусилля у районах Новоолександрівки, Сокола та Уманського, акцентував військовий.

Впродовж минулої доби на цьому напрямку росіяни втратили 263 особи убитими та пораненими, знищено танк окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети, а також пошкоджено один танк, БТР та три автомобілі, підсумував Волошин.

Мапа: Deepstate

Покровськ на мапі Deepstate

24 травня військовий повідомив, що зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині тривають на двох напрямках: Покровському й Курахівському.

27 травня Волошин зазначив, що Росіяни щодня намагаються штурмувати на бронетехніці східні околиці Красногорівки, проте захисники продовжують тримати оборону – і місто під контролем ЗСУ.

За словами речника, на Харківському напрямку українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони – і на окремих ділянках мають успіх.

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