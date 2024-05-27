Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта – ВСУ

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление в Донецкой области остается "самым горячим на всей линии боевого столкновения" – там самая высокая интенсивность российских атак на сегодня. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, в течение недели защитники отбили на направлении 218 атак россиян.

"Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. Здесь самая высокая на сегодняшний день интенсивность атак врага – российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение", – пояснил Волошин.

С начала суток количество атак захватчиков возросло до восьми – боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлово, отметил спикер.

Оккупанты при поддержке авиации направляют основные усилия в районах Новоалександровки, Сокола и Уманского, акцентировал военный.

За прошедшие сутки на этом направлении россияне потеряли 263 человека убитыми и ранеными, уничтожены танк оккупантов, шесть боевых бронированных машин, два авто и два миномета, а также поврежден один танк, БТР и три автомобиля, подытожил Волошин.

Карта: Deepstate

Покровск на карте Deepstate

24 мая военный сообщил, что сейчас наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области продолжаются на двух направлениях: Покровском и Кураховском.

27 мая Волошин отметил, что Россияне каждый день пытаются штурмовать на бронетехнике восточные окраины Красногоровки, однако защитники продолжают держать оборону – и город под контролем ВСУ.

По словам спикера, на Харьковском направлении украинские подразделения работают над улучшением рубежей обороны – и на отдельных участках имеют успех.

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