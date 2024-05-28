ВСУ: Россияне в Волчанске атакуют малыми группами на авто и гольфкарах и мародерствуют

Российские оккупанты (Фото: ресурс захватчиков)

В Волчанске Харьковской области россияне неизменно используют тактику малых пехотных групп с автомобилями и гольфкарами, также занимаются мародерством. Украинские защитники выявляют и уничтожают пехоту захватчиков, сообщил в комментарии LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, в последние несколько дней россияне привлекают группы пехоты, перед которыми ставят задачу закрепиться вблизи населенных пунктов на севере Харьковской области – своими действиями захватчики пытаются обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения, чтобы занять более выгодные позиции на местности.

Также оккупанты не оставляют попыток по захвату Волчанска – вероятно, это одна из тактических целей наступательных операций россиян на севере Харьковщины, пояснил Волошин.

"Тактика врага неизменна, заходят сначала малыми пехотными группами до 10 человек, не используя тяжелую технику, используют автомобили, багги или гольфкары. Враги мародерят в домах местных жителей, вывозя ценные вещи", – отметил военный.

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Украинские защитники обнаруживают эти группы российской пехоты, активно уничтожают их с помощью и FPV-дронов, а также имеют место и огневые контакты с использованием стрелкового оружия и артиллерии, рассказал спикер.

Военные Сил обороны продолжают прочесывать городскую застройку и северо-западные окраины города, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотников находятся места сосредоточения личного состава и техники оккупантов и места оборудования их позиций, акцентировал Волошин.

В общем, на направлении украинские защитники не дают захватчикам закрепиться – дают отпор, ведут огонь на поражение, проводятся контратакирующие действия, держат россиян под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА, подытожил военный.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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27 мая спикер сообщил, что Покровское направление в Донецкой области остается "горячим на всей линии боевого столкновения" – там самая высокая интенсивность российских атак на сегодня.

28 мая Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск Харьковской области российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью увязли" в уличных боях.

По его словам, пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия, чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

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