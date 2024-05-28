ЗСУ: Росіяни штурмують, щоб прорватися по всьому фронту, а не на окремих ділянках

Головні зусилля Сил оборони зосереджено на зриві планів окупантів щодо просування у трьох областях

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Інтенсивні бої тривають на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках, на інших напрямках "також неспокійно", проте кількість та інтенсивність бойових дій там "значно менша", пояснив військовий.

"Користуючись перевагою у живій силі й техніці, росіяни ведуть штурмові дії, щоб прорватися по всій лінії бойового зіткнення, а не на окремих ділянках", – заявив він.

Натомість українські захисники ведуть активні операції, завдають значних втрат російським військам в особовому складі й техніці та виснажують загарбників по всій лінії фронту, акцентував Волошин.

Головні ж українські зусилля зосереджуються на зриві планів росіян щодо просування у Донецькій, Луганській областях та частині Харківської області, підсумував військовий.

27 травня речник повідомив, що Покровський напрямок у Донецькій області залишається "найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення" – там найвища інтенсивність російських атак на сьогодні.

Він зазначив, на Харківському напрямку українські підрозділи працюють над покращенням рубежів оборони – і на окремих ділянках мають успіх.

28 травня Волошин повідомив, що для ударів по місту Вовчанськ Харківської області російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.

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