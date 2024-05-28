ВСУ: Россияне штурмуют, чтобы прорваться по всему фронту, а не на отдельных участках

Главные усилия Сил обороны сосредоточены на срыве планов оккупантов по продвижению в трех областях

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Интенсивные бои продолжаются на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, на других направлениях "также неспокойно", однако количество и интенсивность боевых действий там "значительно меньше", пояснил военный.

"Пользуясь преимуществом в живой силе и технике, россияне ведут штурмовые действия, чтобы прорваться по всей линии боевого столкновения, а не на отдельных участках", – заявил он.

Украинские защитники ведут активные операции, наносят значительные потери российским войскам в личном составе и технике и истощают захватчиков по всей линии фронта, акцентировал Волошин.

Главные украинские усилия сосредотачиваются на срыве планов россиян по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей, подытожил военный.

27 мая спикер сообщил, что Покровское направление в Донецкой области остается "горячим на всей линии боевого столкновения" – там самая высокая интенсивность российских атак на сегодня.

Он отметил, что на Харьковском направлении украинские подразделения работают над улучшением рубежей обороны – и на отдельных участках имеют успех.

28 мая Волошин сообщил, что для ударов по городу Волчанск Харьковской области российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях.

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