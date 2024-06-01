Бійці 36 бригади морської піхоти спалили три екскаватори окупантів на Харківщині – відео

Росіяни намагалися викопати окопи біля держкордону на північ від Вовчанська

Окопи (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили три екскаватори окупантів у Харківській області. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Морпіхи помітили російську спецтехніку, яка копала нові позиції за п’ять кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За допомогою цієї техніки російські окупанти намагалися викопати розлогі окопи біля держкордону на північ від міста Вовчанськ. Оператори роти ударних дронів "Сови" знищили ворожу техніку.

Волошин зазначив, що в Харківській області Сили оборони щодня знищують ворожу техніку, включно із будівельною. За його даними, за минулу добу на Харківському напрямку українські захисники знищили 17 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки, вісім безпілотників та пошкодили три артилерійські системи противника.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

25 травня президент Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених окупантів.

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