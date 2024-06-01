У Білому домі вважають травневий наступ Росії на Харківську область провальним
Наступ росіян на півночі Харківської області був провальним, а Україна ефективно зупинила їх. Таку думку висловив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.
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Карпентер заявив, що кількість російських втрат дуже велика, однак жодних цілей вони не досягли.
"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН — правом захищатися", — наголосив представник Ради національної безпеки США.
30 травня волонтер Сергій Притула розповів, що травневий наступ російської армії на Харківську область був проблематичним через швидкість. Водночас це не була найкритичніша ситуація, й ці події дали поштовх суспільству для донатів – фонд за один день закрив питання на понад 26 млн грн.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 25 травня президент Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених окупантів.
- 28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Сонцепьок", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях. Також він зазначив, що, користуючись перевагою в особовому складі й техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.
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