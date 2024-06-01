У Білому домі вважають травневий наступ Росії на Харківську область провальним

Представник Ради національної безпеки США заявив, що кількість російських втрат дуже велика

Евакуація з Вовчанська. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Наступ росіян на півночі Харківської області був провальним, а Україна ефективно зупинила їх. Таку думку висловив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

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Карпентер заявив, що кількість російських втрат дуже велика, однак жодних цілей вони не досягли.

"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН — правом захищатися", — наголосив представник Ради національної безпеки США.

30 травня волонтер Сергій Притула розповів, що травневий наступ російської армії на Харківську область був проблематичним через швидкість. Водночас це не була найкритичніша ситуація, й ці події дали поштовх суспільству для донатів – фонд за один день закрив питання на понад 26 млн грн.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

25 травня президент Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених окупантів.

28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Сонцепьок", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях. Також він зазначив, що, користуючись перевагою в особовому складі й техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

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