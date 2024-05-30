Наступ Росії на Харківщину: фонд Притули за день закрив запит для ЗСУ на 26 млн грн

Волонтерам вдалося в межах одного дня закрити запит на 100 Mavic 3, 50 Mavic 3T та 500 FPV-дронів

Сергій Притула (Фото: Facebook)

Травневий наступ російської армії на Харківську область був проблематичним через швидкість. Водночас це не була найкритичніша ситуація, й ці події дали поштовх суспільству для донатів – фонд Сергія Притули за один день закрив питання на понад 26 млн грн. Про це голова фонду розповів у коментарі для LIGA.net.

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Притула розповів, що російський наступ на Харківську область був новою хвилею для роботи фонду й "актуальність наступу дала певний поштовх для донатів".

Зокрема, він наголосив, що волонтерам вдалося в межах одного дня закрити запит на 100 Mavic 3, 50 Mavic 3T та 500 FPV-дронів. Притула акцентував, що сума цього запиту перевищила 26 млн грн.

"Наступ на Харківщині становив певну проблему, тому що він був максимально швидко актуалізований, проте, якщо порівняти кількість бойових зіткнень на Харківщині та те, що відбувалося в цей же час на Куп'янському напрямку, в напрямку на Часів Яр та Покровськ, – це не була найкритичніша ситуація", – додав волонтер.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

25 травня президент Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених окупантів.

28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях. Також він зазначив, що, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

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