Наступление РФ на Харьковщину: фонд Притулы за день закрыл запрос для ВСУ на 26 млн грн

Сергей Притула (Фото: Facebook)

Майское наступление российской армии на Харьковскую область было проблематичным из-за скорости. В то же время это не была самая критическая ситуация и эти события дали толчок обществу для донатов – фонд Сергея Притулы за один день закрыл вопрос более чем на 26 млн грн. Об этом глава фонда рассказал в комментарии для LIGA.net.

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Притула рассказал, что российское наступление на Харьковскую область было новой волной для работы фонда и "актуальность наступления дала определенный толчок для донатов".

В частности он отметил, что волонтерам удалось в пределах одного дня закрыть запрос на 100 Mavic 3, 50 Mavic 3T и 500 FPV-дронов. Притула акцентировал, что сумма этого запроса превысила 26 млн грн.

"Наступление на Харьковщине составляло определенную проблему, потому что оно было максимально быстро актуализировано, однако, если сравнить количество боевых столкновений на Харьковщине и то, что происходило в это же время на Купянском направлении, в направлении на Часов Яр и Покровск – это не была самая критическая ситуация", – добавил волонтер.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.

28 мая спикер ОСУВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях. Также он отметил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

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