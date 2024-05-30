Фонд Притули за 2023-й покрив менше половини запитів військових: донатів стільки ж, а грошей менше

Сергій Притула (Фото: пресслужба Сергія Притули)

Найбільша складність для фонду волонтера Сергія Притули – це можливість задовольнити всі запити, які надходять. За підсумками 2023 року вдалось повністю або частково покрити близько 47% потреб військових. Про це він розповів у коментарі для LIGA.net.

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"Це нереальна історія. Ми впираємося в ті чи інші бюджети, які дозволяють нам задовольняти близько 47% запитів в повній чи частковій мірі за підсумками 2023 року", – розповів волонтер.

Період, коли збори на потреби Сил оборони закривалися найшвидше – початок великої війни, лютий-квітень 2022 року, зауважив Притула. Водночас він акцентував, що зараз кількість транзакцій не зменшується – всі, хто донатив тоді, знаходять можливість донатити й тепер. Однак волонтер зазначив, що середній донат зменшився.

Він прокоментував ймовірне підвищення податків і те, як це може вплинути на роботу фонду. Притула вважає, що Україна не уникне зростання податкового навантаження й покривати всі потреби лише донорськими коштами західних країн довгий час буде неможливо.

"Ніхто нам не клявся в тому, що буде утримувати наших бюджетників і соціальні програми до кінця днів. Це, цілком ймовірно, може вплинути на зменшення середнього доната, але найдошкульніше буде, якщо зменшиться донат від бізнесу", – акцентував він.

Притула наголосив, що бізнес має можливості суттєво підтримувати волонтерські ініціативи. Він зазначив, що у 2023 році середній донат від фізичної особи був близько 650 грн, а від юридичної – 88 000 грн.

"Тому для нас важливо в 2024 році трошки змінити баланс надходжень й наростити співпрацю з українським бізнесом, наростити надходження з-за меж України на тлі часткового просідання можливостей фізичних осіб", – підсумував волонтер.

Благодійна організація "Фонд Сергія Притули" офіційно існує з 21 липня 2020 року. У межах мілітарного напрямку фонд закупив для Сил оборони понад 20 000 дронів різних типів, понад 1500 одиниць транспорту, понад 21 000 одиниць зв’язку, більш як 20 000 одиниць оптики та понад 210 000 одиниць медицини.

Зокрема, 18 серпня 2022 року Притула та Ігор Лаченков придбали для потреб ЗСУ на зібрані народні пожертви у безстрокове користування потужності фінського космічного супутника компанії ICEYE.

Фонд допомагає громадам на деокупованих та прифронтових територіях, зокрема зводить модульні будинки.

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