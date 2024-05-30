Фонд Притулы за 2023-й покрыл меньше половины запросов: донатов столько же, а денег меньше

Сергей Притула (Фото: пресс-служба Сергея Притулы)

Самая большая сложность для фонда волонтера Сергея Притулы – это возможность удовлетворить все запросы, которые поступают. По итогам 2023 года удалось полностью или частично покрыть около 47% потребностей военных. Об этом он рассказал в комментарии для LIGA.net.

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"Это нереальная история. Мы упираемся в те или иные бюджеты, которые позволяют нам удовлетворять около 47% запросов в полной или частичной степени по итогам 2023 года", – рассказал волонтер.

Период, когда сборы на нужды Сил обороны закрывались быстрее всего – начало большой войны, февраль-апрель 2022 года, отметил Притула. В то же время он акцентировал, что сейчас количество транзакций не уменьшается – все, кто донатил тогда, находят возможность донатить и сейчас. Однако волонтер отметил, что средний донат уменьшился.

Он прокомментировал вероятное повышение налогов и то, как это может повлиять на работу фонда. Притула считает, что Украина не избежит роста налоговой нагрузки и покрывать все потребности только донорскими средствами западных стран долгое время будет невозможно.

"Никто нам не клялся в том, что будет содержать наших бюджетников и социальные программы до конца дней. Это, вполне вероятно, может повлиять на уменьшение среднего доната, но самым болезненным будет, если уменьшится донат от бизнеса", – акцентировал он.

Притула отметил, что бизнес имеет возможности существенно поддерживать волонтерские инициативы. Он отметил, что в 2023 году средний донат от физического лица был около 650 грн, а от юридического – 88 000 грн.

"Поэтому для нас важно в 2024 году немножко изменить баланс поступлений и нарастить сотрудничество с украинским бизнесом, нарастить поступления из-за пределов Украины на фоне частичного проседания возможностей физических лиц", – подытожил волонтер.

Благотворительная организация "Фонд Сергея Притулы" официально существует с 21 июля 2020 года. В рамках милитарного направления фонд закупил для Сил обороны более 20 000 дронов разных типов, более 1500 единиц транспорта, более 21 000 единиц связи, более 20 000 единиц оптики и более 210 000 единиц медицины.

В частности, 18 августа 2022 года Притула и Игорь Лаченков приобрели для нужд ВСУ на собранные народные пожертвования в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.

Фонд помогает общинам на деоккупированных и прифронтовых территориях, в частности возводит модульные дома.

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