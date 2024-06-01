В Белом доме считают майское наступление России на Харьковскую область провальным

Эвакуация из Волчанска. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Наступление россиян на севере Харьковской области было провальным, а Украина эффективно остановила их. Такое мнение высказал представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Карпентер заявил, что количество российских потерь очень большое, однако никаких целей они не достигли.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН – правом защищаться", – подчеркнул представитель Совета национальной безопасности США.

30 мая волонтер Сергей Притула рассказал, что майское наступление российской армии на Харьковскую область было проблематичным из-за скорости. В то же время, это не была самая критическая ситуация, и эти события дали толчок обществу для донатов – фонд за один день закрыл вопрос более чем на 26 млн грн.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.

28 мая спикер ОСУВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях. Также он отметил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

Читайте также: Фонд Притулы за 2023-й покрыл меньше половины запросов военных: донатов столько же, а денег меньше