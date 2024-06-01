В Белом доме считают майское наступление России на Харьковскую область провальным
Наступление россиян на севере Харьковской области было провальным, а Украина эффективно остановила их. Такое мнение высказал представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.
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Карпентер заявил, что количество российских потерь очень большое, однако никаких целей они не достигли.
"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН – правом защищаться", – подчеркнул представитель Совета национальной безопасности США.
30 мая волонтер Сергей Притула рассказал, что майское наступление российской армии на Харьковскую область было проблематичным из-за скорости. В то же время, это не была самая критическая ситуация, и эти события дали толчок обществу для донатов – фонд за один день закрыл вопрос более чем на 26 млн грн.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.
- 28 мая спикер ОСУВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях. Также он отметил, что пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.
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