Бойцы 36 бригады морской пехоты сожгли три экскаватора оккупантов на Харьковщине – видео
Военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского сожгли три экскаватора оккупантов в Харьковской области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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Морпехи заметили российскую спецтехнику, копавшую новые позиции в пяти километрах от линии боевого столкновения.
С помощью этой техники российские оккупанты пытались выкопать окопы у государственной границы к северу от города Волчанск. Операторы роты ударных дронов "Совы" уничтожили вражескую технику.
Волошин отметил, что в Харьковские области Силы обороны ежедневно уничтожают вражескую технику, включая строительную. По его данным, за минувшие сутки на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили 17 автомобилей, две единицы специальной техники, восемь беспилотников и повредили три артиллерийских системы противника.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.
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