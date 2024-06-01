Бойцы 36 бригады морской пехоты сожгли три экскаватора оккупантов на Харьковщине – видео

Окопы (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского сожгли три экскаватора оккупантов в Харьковской области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Морпехи заметили российскую спецтехнику, копавшую новые позиции в пяти километрах от линии боевого столкновения.

С помощью этой техники российские оккупанты пытались выкопать окопы у государственной границы к северу от города Волчанск. Операторы роты ударных дронов "Совы" уничтожили вражескую технику.

Волошин отметил, что в Харьковские области Силы обороны ежедневно уничтожают вражескую технику, включая строительную. По его данным, за минувшие сутки на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили 17 автомобилей, две единицы специальной техники, восемь беспилотников и повредили три артиллерийских системы противника.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.

Читайте также: В Белом доме считают майское наступление России на Харьковскую область провальным