Удар по базе отдыха в Харьковской области: прокуроры поделились кадрами последствий

Фото: Telegram

В ночь на 3 июня российская армия ударила по базе отдыха в Харьковской области – в результате этого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура и опубликовала фото.

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По данным следствия, россияне нанесли ракетные удары по базе отдыха в селе Дачное Чугуевского района – там возник пожар.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В результате удара погиб 45-летний мужчина, два человека получили ранения: женщина 35 лет и 42-летний мужчина. Раненые – сотрудники базы отдыха.

Предварительно, войска России ударили по населенному пункту пятью ракетами типа С-300.

Фото: Telegram

В ночь на 31 мая 2024 года россияне нанесли удары по территории плотной жилой застройки в Новобаварском районе Харькова.

Синегубов сообщил, что враг применил тактику двойного удара, когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

Поздним вечером 1 июня поисковые работы на месте ракетного удара завершили. В результате атаки погибли девять человек, среди которых четверо мужчин и пять женщин. Еще 26 человек получили травмы.

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