Зеленський: Росія накопичила 10 000 ракет С-300, але у світу є аналоги для протидії

Президент зазначив, що російські військові стоять у найближчих селах до кордону і б’ють по Україні, знаючи, що не отримають удару у відповідь

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичила 10 000 ракет С-300, але у світі є аналоги зброї, яка може протидіяти цьому. Про це український лідер повідомив в інтерв’ю The New York Times.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"10 000 ракет С-300 – це їхня перевага. Чи є у світі аналоги, протидіяти цьому? Так. Чи ці аналоги кращі за те, що має на озброєнні Росія? Так. Чи є в Україні два елементи: аналог у достатній кількості й дозвіл? Ні. Це й відповідь, що відбувається", – сказав Зеленський.

На запитання щодо дозволу від Сполучених Штатів бити західною зброєю по цілях на території Росії Зеленський заявив, що звертався до державного секретаря Ентоні Блінкена, радника американського президента з національної безпеки Джейка Саллівана та посадовців з інших держав-союзниць.

"Адміністрація президента США Джо Байдена проти використання західної зброї по території РФ. Нашу зброю та наші дрони ми використовуємо. Але хочу підкреслити, що ми це робимо як захист. Це дуже важливо. Через це ми зверталися до президента Байдена і не лише до нього, а й до лідерів багатьох країн – ми хочемо використовувати цю зброю як захист", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що російські військові стоять у найближчих селах до кордону і б’ють по Україні, знаючи, що не отримають удару у відповідь, адже є заборона від союзників.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня 2024 року Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону – просить дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по території РФ.

Читайте також: Заява Блінкена про удари України по Росії зброєю США "створила надію"- посол при НАТО