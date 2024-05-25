Зеленский: Россия накопила 10 000 ракет С-300, но у мира есть аналоги для противодействия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия накопила 10 000 ракет С-300, но в мире есть аналоги оружия, которое может противодействовать этому. Об этом украинский лидер сообщил в интервью The New York Times.
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"10 000 ракет С-300 – это их преимущество. Есть ли в мире аналоги, противодействовать этому? Да. Эти аналоги лучше того, что имеет на вооружении Россия? Да. Есть ли в Украине два элемента: аналог в достаточном количестве и разрешение? Нет. Это и ответ, что происходит", – сказал Зеленский.
На вопрос о разрешении от Соединенных Штатов бить западным оружием по целям на территории России Зеленский заявил, что обращался к государственному секретарю Энтони Блинкену, советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану и должностным лицам из других государств-союзниц.
"Администрация президента США Джо Байдена против использования западного оружия по территории РФ. Наше оружие и наши дроны мы используем. Но хочу подчеркнуть, что мы это делаем в качестве защиты. Это очень важно. Поэтому мы обращались к президенту Байдену и не только к нему, но и к лидерам многих стран – мы хотим использовать это оружие в качестве защиты", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что российские военные стоят в ближайших селах к границе и бьют по Украине, зная, что не получат ответного удара, ведь есть запрет от союзников.
- 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позицию по запрету применения американского оружия для ударов по России.
- 21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.
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