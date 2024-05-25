Зеленский: Россия накопила 10 000 ракет С-300, но у мира есть аналоги для противодействия

Президент отметил, что российские военные стоят в ближайших селах к границе и бьют по Украине, зная, что не получат ответного удара

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия накопила 10 000 ракет С-300, но в мире есть аналоги оружия, которое может противодействовать этому. Об этом украинский лидер сообщил в интервью The New York Times.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"10 000 ракет С-300 – это их преимущество. Есть ли в мире аналоги, противодействовать этому? Да. Эти аналоги лучше того, что имеет на вооружении Россия? Да. Есть ли в Украине два элемента: аналог в достаточном количестве и разрешение? Нет. Это и ответ, что происходит", – сказал Зеленский.

На вопрос о разрешении от Соединенных Штатов бить западным оружием по целям на территории России Зеленский заявил, что обращался к государственному секретарю Энтони Блинкену, советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану и должностным лицам из других государств-союзниц.

"Администрация президента США Джо Байдена против использования западного оружия по территории РФ. Наше оружие и наши дроны мы используем. Но хочу подчеркнуть, что мы это делаем в качестве защиты. Это очень важно. Поэтому мы обращались к президенту Байдену и не только к нему, но и к лидерам многих стран – мы хотим использовать это оружие в качестве защиты", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что российские военные стоят в ближайших селах к границе и бьют по Украине, зная, что не получат ответного удара, ведь есть запрет от союзников.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позицию по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

Читайте также: Заявление Блинкена об ударах Украины по России оружием США "создало надежду" – посол при НАТО