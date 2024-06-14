НАТО схвалило новий план розширеної підтримки України: Столтенберг пояснив, про що мова

Генсек НАТО Столтенберг повідомив, що союзники збільшать свою допомогу у навчанні ЗСУ та координації фінансів для передавання необхідної зброї

Єнс Столтенберг (Фото: TOMS KALNINS/EPA)

У НАТО схвалили план щодо розширення підтримки України – йдеться про визначення Альянсом координаційних дій для допомоги у сфері безпеки та навчань українських військових. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони країн блоку.

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За його словами, таке рішення дозволить лідерам НАТО розпочати роботу у цьому напрямку вже на Вашингтонському саміті 9 липня.

У межах схваленого плану партнери залучать близько 700 осіб військового персоналу для допомоги Збройним Силам України, зазначив Столтенберг.

Він розповів, що військові інструктори союзників тренуватимуть українських солдатів на базах держав НАТО, також партнери допомагатимуть із координацією грошової допомоги, яка йтиме на передавання ЗСУ необхідного озброєння.

"Ці зусилля не спрямовані на те, щоб НАТО стало частиною конфлікту. Проте вони покращать нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону", – додав Столтенберг.

2 червня Столтенберг заявив, що в НАТО не прогнозують помсти зі сторони Росії на те, що Альянс передає Україні сучасне озброєння.

12 червня він сказав, що на саміті у Вашингтоні очікує погодження партнерами плану довгострокових фінансових зобов’язань щодо України.

13 червня генсек сказав, що США повинні забезпечити половину коштів для фонду НАТО із закупівель зброї для України – зокрема йдеться про $40 млрд на рік.

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