США мають давати на зброю Україні стільки ж, скільки разом дають члени НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що йдеться про $40 млрд на рік. З них половину мають виділяти США

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, що США мають забезпечити половину коштів для фонду НАТО із закупівель зброї для України. Об'єм цього фонду, наголосив він, має складати $40 млрд на рік.

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За його словами, у п'ятницю, 14 червня, НАТО має затвердити чіткий план постачань озброєння Україні.

"Його обсяг становитиме $40 млрд на рік, внески до цього фонду мають бути пропорційні ВВП. ВВП США становить половину від загального ВВП країн НАТО, тому США забезпечать половину цього фонду, а решту коштів нададуть європейські країни та Канада", – сказав Столтенберг.

Своєю чергою експрезидент США Дональд Трамп, який балотується вдруге, у квітні наголошував, що європейським країнам слід збільшити військову допомогу Україні, щоб та дорівнювала американській. Це він сказав у контексті того, чи продовжить допомагати Україні, якщо переможе на виборах.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

31 травня повідомлялося, що генсек НАТО закликатиме союзників з Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні щороку.

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