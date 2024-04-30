Орбан каже, що Трамп не дасть "ні копійки" Україні. Той пояснив, що малось на увазі

45-й президент США заявив, що не допомагатиме Україні, якщо Європа не дотягне обсяг своєї допомоги до американського

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Колишній американський лідер та кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що європейським країнам слід збільшити обсяг допомоги Україні, щоб та дорівнювала американській. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time.

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Інтерв'юєр нагадав 45-му президенту США його березневу зустріч з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, після якої останній заявив, що у разі перемоги на виборах Трамп "не дасть ані копійки" на захист України від російського вторгнення й "тоді війна закінчиться".

"Я не даватиму, якщо Європа не почне вирівнюватися [за обсягом виділення допомоги Україні]", – уточнив Трамп для Times.

Він переконаний, що європейські країни постраждали від російсько-української війни набагато більше, ніж США, оскільки "між нами океан, а між ними – ні".

"То ж, якщо Європа не збирається платити, то чому ми маємо?" – додав Трамп.

23 квітня, після того, як американський Конгрес схвалив законопроєкт з допомогою Україні, 45-й президент США публічно похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона.

До цього він назвав виживання України важливим для Америки.

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