Орбан говорит, что Трамп не даст "ни копейки" Украине. Тот объяснил, что имелось в виду

45-й президент США заявил, что не будет помогать Украине, если Европа не дотянет объем своей помощи до американского

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что европейским странам следует увеличить объем помощи Украине, чтобы та приравнялась к американской. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

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Интервьюер напомнил 45-му президенту США его мартовскую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, после которой последний заявил, что в случае победы на выборах Трамп "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения и "тогда война закончится".

"Я не буду давать, если Европа не начнет выравниваться [по объему выделения помощи Украине]", – уточнил Трамп для Times.

Он убежден, что европейские страны пострадали от российско-украинской войны гораздо больше, чем США, поскольку "между нами океан, а между ними нет".

"Таким образом, если Европа не собирается платить, то почему мы должны?" – добавил Трамп.

23 апреля, после того как американский Конгресс одобрил законопроект с помощью Украине, 45-й президент США публично похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

До этого он назвал выживание Украины важным для Америки.

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