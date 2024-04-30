Орбан говорит, что Трамп не даст "ни копейки" Украине. Тот объяснил, что имелось в виду
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что европейским странам следует увеличить объем помощи Украине, чтобы та приравнялась к американской. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
Интервьюер напомнил 45-му президенту США его мартовскую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, после которой последний заявил, что в случае победы на выборах Трамп "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения и "тогда война закончится".
"Я не буду давать, если Европа не начнет выравниваться [по объему выделения помощи Украине]", – уточнил Трамп для Times.
Он убежден, что европейские страны пострадали от российско-украинской войны гораздо больше, чем США, поскольку "между нами океан, а между ними нет".
"Таким образом, если Европа не собирается платить, то почему мы должны?" – добавил Трамп.
- 23 апреля, после того как американский Конгресс одобрил законопроект с помощью Украине, 45-й президент США публично похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
- До этого он назвал выживание Украины важным для Америки.
Читайте также: Сикорский: Не стоит думать, что Трамп "за" Россию, его позиция не такая черно-белая