Трамп публично похвалил спикера Джонсона после голосования за помощь Украине
45-й президент США Дональд Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Конгресса Майкла Джонсона после голосования за пакет помощи Украине. Свою поддержку он выразил в программе John Fredericks Radio, сообщило британское издание The Guardian.
По словам американского экс-президента, сейчас у республиканцев преимущество только в один голос в Палате представителей, поэтому это не значит, что Джонсон может "уйти и делать все, что захочет".
"Я думаю, что он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддерживал меня насчет НАТО, когда я сказал, что НАТО должна заплатить… Я думаю, что он очень хороший человек. Я думаю, что он очень старается. И опять же таки, мы должны провести большие выборы", – сказал Трамп.
Также американский политик похвалил Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощеный заем".
- В октябре 2022 года Трамп сказал, что администрация Байдена "почти заставила" российского диктатора Путина начать большую войну против Украины.
- 26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".
- 11 марта стало известно, что после встречи с венгерским премьером Орбаном Трамп заявил, что в случае победы "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения, и "тогда война закончится".
- 19 апреля экс-президент США назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.
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