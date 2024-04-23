Трамп публично похвалил спикера Джонсона после голосования за помощь Украине

Экс-президент США также поддержал спикера за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощеный заем"

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

45-й президент США Дональд Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Конгресса Майкла Джонсона после голосования за пакет помощи Украине. Свою поддержку он выразил в программе John Fredericks Radio, сообщило британское издание The Guardian.

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В материале говорится, что Трамп похвалил спикера Джонсона, вынесшего на голосование Палаты представителей законопроект о предоставлении Украине помощи на $61 млрд, вопреки оппозиции со стороны некоторых законодателей.

По словам американского экс-президента, сейчас у республиканцев преимущество только в один голос в Палате представителей, поэтому это не значит, что Джонсон может "уйти и делать все, что захочет".

"Я думаю, что он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддерживал меня насчет НАТО, когда я сказал, что НАТО должна заплатить… Я думаю, что он очень хороший человек. Я думаю, что он очень старается. И опять же таки, мы должны провести большие выборы", – сказал Трамп.

Также американский политик похвалил Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощеный заем".

В октябре 2022 года Трамп сказал, что администрация Байдена "почти заставила" российского диктатора Путина начать большую войну против Украины.

26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".

11 марта стало известно, что после встречи с венгерским премьером Орбаном Трамп заявил, что в случае победы "не даст ни копейки" в защиту Украины от российского вторжения, и "тогда война закончится".

19 апреля экс-президент США назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.

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