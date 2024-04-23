Трамп публічно похвалив спікера Джонсона після голосування за допомогу Україні

Експрезидент США також підтримав спікера за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику"

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

45-й президент США Дональд Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона після голосування за пакет допомоги Україні. Свою підтримку він висловив у програмі John Fredericks Radio, повідомило британське видання The Guardian.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У матеріалі йдеться, що Трамп похвалив спікера Джонсона, який виніс на голосування Палати представників законопроєкт про надання Україні допомоги на $61 млрд, всупереч опозиції зі сторони деяких законодавців.

За словами американського експрезидента, наразі республіканці мають перевагу тільки в один голос у Палаті представників, тому це не значить, що Джонсон може "піти та робити все, що захоче".

"Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримував мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити… Я думаю, що він дуже хороша людина. Я думаю, що він дуже старається. І знову ж таки, ми повинні провести великі вибори", – сказав Трамп.

Також американський політик похвалив Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".

У жовтні 2022 року Трамп сказав, що адміністрація Байдена "майже змусила" російського диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

26 березня 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

15 лютого 2024 року він сказав, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, заявивши, що останній "збирається віддати Україну Путіну".

11 березня стало відомо, що після зустрічі з угорським прем'єром Орбаном Трамп заявив, що у разі перемоги "не дасть ані копійки" на захист України від російського вторгнення, і "тоді війна закінчиться".

19 квітня експрезидент США назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.

Читайте також: WP писав, що Трамп нібито пропонує Києву здати Крим і Донбас. Зеленський: Не вірю пліткам