Сикорский: Не стоит думать, что Трамп "за" Россию, его позиция не такая черно-белая
Позиция кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа относительно российско-украинской войны "не такая черно-белая, как думают некоторые люди". Об этом в интервью немецкому медиахолдингу Alex Springer заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В частности, Сикорский считает, что разблокирование республиканцами в Конгрессе США последующей военной помощи Украине свидетельствует о том, что отношение Трампа к Украине меняется.
"Я надеюсь, кандидат Трамп увидел, что противодействие помощи Украине на самом деле не популярно в США, оно вредит его шансам быть переизбранным", – заявил он.
Кроме того, глава польской дипломатии призвал не считать, что 45-й президент США в случае переизбрания оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремля.
"Дональд Трамп был прав в том, что призывал Европу быстро начать тратить больше на оборону", – отметил глава МИД Польши, добавив, что именно в каденции Трампа Украина впервые получила противотанковый комплекс Javelin.
- В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 7 апреля 2024-го издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору. На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.
- 19 апреля Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.
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