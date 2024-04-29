Сикорский: Не стоит думать, что Трамп "за" Россию, его позиция не такая черно-белая

Глава МИД Польши убежден, что отношение 45-го президента США к Украине меняется в хорошую сторону

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Позиция кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа относительно российско-украинской войны "не такая черно-белая, как думают некоторые люди". Об этом в интервью немецкому медиахолдингу Alex Springer заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В частности, Сикорский считает, что разблокирование республиканцами в Конгрессе США последующей военной помощи Украине свидетельствует о том, что отношение Трампа к Украине меняется.

"Я надеюсь, кандидат Трамп увидел, что противодействие помощи Украине на самом деле не популярно в США, оно вредит его шансам быть переизбранным", – заявил он.

Кроме того, глава польской дипломатии призвал не считать, что 45-й президент США в случае переизбрания оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремля.

"Дональд Трамп был прав в том, что призывал Европу быстро начать тратить больше на оборону", – отметил глава МИД Польши, добавив, что именно в каденции Трампа Украина впервые получила противотанковый комплекс Javelin.

В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

7 апреля 2024-го издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору. На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.

19 апреля Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "уравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.

Читайте также: Зеленский надеется, что Трамп не будет против Украины, если снова станет президентом США