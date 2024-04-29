Сікорський: Не варто думати, що Трамп "за" Росію, його позиція не така чорно-біла
Позиція кандидата у президенти США, колишнього американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни "не така чорно-біла, як думають деякі люди". Про це в інтерв'ю німецькому медіахолдингу Alex Springer заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Зокрема, Сікорський вважає, що розблокування республіканцями у Конгресі США подальшої військової допомоги Україні свідчить про те, що ставлення Трампа до України змінюється.
"Я сподіваюся, кандидат Трамп побачив, що протидія допомозі Україні насправді не є популярною в США, вона шкодить його шансам бути переобраним", – заявив він.
Крім того, глава польської дипломатії закликав не вважати, що 45-й президент США у разі переобрання залишить Україну без підтримки і гратиме на руку Кремля.
"Дональд Трамп мав рацію у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив очільник МЗС Польщі, додавши, що саме за каденції Трампа Україна вперше отримала протитанковий комплекс Javelin.
- У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.
- 7 квітня 2024-го видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.
- 19 квітня Трамп несподівано назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.
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