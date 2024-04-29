Сікорський: Не варто думати, що Трамп "за" Росію, його позиція не така чорно-біла

Глава МЗС Польщі переконаний, що ставлення 45-го президента США до України змінюється у хороший бік

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Позиція кандидата у президенти США, колишнього американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни "не така чорно-біла, як думають деякі люди". Про це в інтерв'ю німецькому медіахолдингу Alex Springer заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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Зокрема, Сікорський вважає, що розблокування республіканцями у Конгресі США подальшої військової допомоги Україні свідчить про те, що ставлення Трампа до України змінюється.

"Я сподіваюся, кандидат Трамп побачив, що протидія допомозі Україні насправді не є популярною в США, вона шкодить його шансам бути переобраним", – заявив він.

Крім того, глава польської дипломатії закликав не вважати, що 45-й президент США у разі переобрання залишить Україну без підтримки і гратиме на руку Кремля.

"Дональд Трамп мав рацію у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив очільник МЗС Польщі, додавши, що саме за каденції Трампа Україна вперше отримала протитанковий комплекс Javelin.

У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

7 квітня 2024-го видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.

19 квітня Трамп несподівано назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.

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