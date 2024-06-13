США должны давать на оружие Украине столько же, сколько дают члены НАТО – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, подчеркнул он, должен составлять $40 млрд в год.
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По его словам, в пятницу, 14 июня, НАТО должно утвердить четкий план поставок вооружения Украине.
"Его объем будет составлять $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада", – сказал Столтенберг.
В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп, который баллотируется второй раз, в апреле отмечал, что европейским странам следует увеличить военную помощь Украине, чтобы та равнялась американской. Это он сказал в контексте того, продолжит ли помогать Украине, если победит на выборах.
- 27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.
- 31 мая сообщалось, что генсек НАТО будет призывать союзников из Альянса выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине ежегодно.
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