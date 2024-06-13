США должны давать на оружие Украине столько же, сколько дают члены НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что речь идет о $40 млрд в год. Из них половину должны выделять США

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, подчеркнул он, должен составлять $40 млрд в год.

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По его словам, в пятницу, 14 июня, НАТО должно утвердить четкий план поставок вооружения Украине.

"Его объем будет составлять $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада", – сказал Столтенберг.

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп, который баллотируется второй раз, в апреле отмечал, что европейским странам следует увеличить военную помощь Украине, чтобы та равнялась американской. Это он сказал в контексте того, продолжит ли помогать Украине, если победит на выборах.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

31 мая сообщалось, что генсек НАТО будет призывать союзников из Альянса выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине ежегодно.

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